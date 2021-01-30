مصطفى ثابت: الدولة تعمل على إعادة القاهرة الخديوية والفاطمية إلى رونقهما

السبت 30/يناير/2021 - 10:08 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي موقع جريدة الفجر، إنه سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير هو أكبر متحف بمنطقة الشرق الأوسط قريبا.

وأشار "ثابت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أن الدولة تعمل على إعادة الرونق لمناطق القاهرة الخديوية والفاطمية، لتكون متاحف مفتوحة من أكبر متاحف العالم على مستوى العالم، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اطمئن خلال جولته التفقدية أمس على إزالة المنازل العشوائية بمنطقة السيدة عائشة والتي تسببت في طمس المعالم التاريخية في هذه المنطقة.

وأكد رئيس التحرير التنفيذي موقع جريدة الفجر، أنه تم نقل الأهالي والأسرة إلى مدن جديدة والتي بنيت خصيصا لاستيعاب سكان العشوائيات، كما ناقش الرئيس أمس عملية نقل الورش والمدابغ في المنطقة إلى المناطق المخصصة لهم في المناطق الجديدة.

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