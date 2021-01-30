انتظام حركة المرور في القاهرة والجيزة

السبت 30/يناير/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
شهدت الحركة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، من صباح اليوم السبت، انتظام في حركة المرور وسط تواجد أمني.

وانتظمت حركة المرور أعلى محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر إلى ميدان لبنان.


وشهد شارع فيصل سيولة مرورية من المريوطية نحو كوبري فيصل وشارع السودان، كذلك الأمر في شارع الهرم حيث كانت حركة السير منتظمة في الاتجاهين.

كما انتظمت حركة السير أعلى كوبري أكتوبر، للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة، وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى رمسيس.



وشهد كوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، انتظاما في حركة المرور.

كما شهد ميدان مصطفى محمود إنسيابا في حركة المروو من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

وظهر انسياب في حركة السيارات أعلى الدائري المتجه من التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اه الأبا

أخبار تهمك

اول طبيب حصل على لقاح كورونا يكشف ماذا تعرض له عقب يومين من الحصول على اللقاح

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الإمارات تمنح جنسيتها لفئات جديدة.. تعرف عليها

منذ 39 دقيقة

رامي ربيعة يدرس الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يومين

الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 19 ساعة

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الدحيل القطري مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد بلال: لا يوجد حراس في مصر سوى هذا الثنائي

منذ حوالي 9 ساعات

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يستقر على بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 11 ساعة

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

منذ 34 دقيقة

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ حوالي 14 ساعة

"ممكن يطلع براءة".. مفاجآت في واقعة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش

منذ 38 دقيقة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يومين

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يومين

موضوعات متعلقة

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

انتظام حركة المرور في القاهرة والجيزة

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

انتظام حركة المرور في القاهرة والجيزة

انتظام حركة المرور في القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر": سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

11:08 ص

"ممكن يطلع براءة".. مفاجآت في واقعة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش

11:03 ص

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات