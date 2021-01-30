موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني اليوم السبت

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره ليفانتي اليوم السبت 30 يناير ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.









وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره ليفانتي اليوم في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ألفيردو دي ستيفانو.









وستذاع مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره ليفانتي في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 1" و قناة "BEIN SPORTS HD 3" بتعليق عصام الشوالي.









ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز 40 نقطة بينما يتواجد فريق ليفانتي في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة.