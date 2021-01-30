أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 30-1-2021
السبت 30/يناير/2021 - 09:51 ص
الفجر الإقتصادي
ننشر أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم والتي شهدت حالة من الأستقرار اليوم مع انخفاض درجات الحرارة بمعدلاتها الطبيعية والمتناسبة مع فصل الشتاء .
أسعار الخضروات اليوم :
سعر الطماطم بين 1 جنيه و2 جنيه.
البطاطس بين 1 جنيه و2.20 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و5 جنيهات.
الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.50 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.50 و3 جنيهات.
أسعار الفاكهة اليوم السبت 30-1-2021
البرتقال البلدي بين 2.50 و4.50 جنيهات.
البرتقال السكري بين 3 و4.50 جنيهات.
الليمون البلدي بين 4 جنيه و14 جنيهات.
الرومان بين 4 و7 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
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