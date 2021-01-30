أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 30-1-2021

ننشر أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم والتي شهدت حالة من الأستقرار اليوم مع انخفاض درجات الحرارة بمعدلاتها الطبيعية والمتناسبة مع فصل الشتاء .









أسعار الخضروات اليوم :





سعر الطماطم بين 1 جنيه و2 جنيه.





البطاطس بين 1 جنيه و2.20 جنيه.





البصل بين 3 جنيهات و5 جنيهات.





الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات.





الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.





الباذنجان البلدي بين 1.50 جنيه و3 جنيهات.





الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.





الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.





الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.





الخيار البلدي بين 1.50 و3 جنيهات.





أسعار الفاكهة اليوم السبت 30-1-2021





البرتقال البلدي بين 2.50 و4.50 جنيهات.





البرتقال السكري بين 3 و4.50 جنيهات.





الليمون البلدي بين 4 جنيه و14 جنيهات.





الرومان بين 4 و7 جنيهات.



