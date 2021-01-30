أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 30-1-2021

السبت 30/يناير/2021 - 09:51 ص
أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة
الفجر الإقتصادي
ننشر أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم والتي شهدت حالة من الأستقرار اليوم مع انخفاض درجات الحرارة بمعدلاتها الطبيعية والمتناسبة مع فصل الشتاء .


أسعار الخضروات اليوم :

سعر الطماطم بين 1 جنيه و2 جنيه. 

البطاطس بين 1 جنيه و2.20 جنيه. 

البصل بين 3 جنيهات و5 جنيهات. 

الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات. 

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات. 

الباذنجان البلدي بين 1.50 جنيه و3 جنيهات. 

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات. 

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات. 

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات. 

الخيار البلدي بين 1.50 و3 جنيهات. 

أسعار الفاكهة اليوم السبت 30-1-2021
 

البرتقال البلدي بين 2.50 و4.50 جنيهات. 

البرتقال السكري بين 3 و4.50 جنيهات. 

الليمون البلدي بين 4 جنيه و14 جنيهات. 

الرومان بين 4 و7 جنيهات. 

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

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