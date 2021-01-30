اسعار الأسماك اليوم السبت 30-1-2021

استقرت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم السبت 30-1-2021 ـ وتراوح كيلو السمك البلطي بين 17 و21 جنيها.









أسعار الأسماك اليوم السبت 30-1-2021





سعر كيلو الجمبري تراوح بين 300 جنيه و350 جنيها.





وسعر كيلو البوري، يتراوح بين 42 و52 جنيها.





وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها.





وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.





وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيه.



