زلزال يضرب مدينة حائل بالسعودية

السبت 30/يناير/2021 - 09:41 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية في المملكة السعودية، اليوم السبت، عن زلزال قوته 3.07 درجة على مقياس ريختر وبعمق 7 كيلومترات، ضرب مدينة حائل.

 

وبحسب هيئة المساحة الجيولوجية في المملكة، رصدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الساعة 1:31 هزة أرضية بقوة 3.07 على مقياس ريختر وعمق 7 كيلومترات وتبعد 46 كم شمال مدينة حائل.

 

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم شعروا بهزة ارتدادية أخرى ضربت المنطقة في الساعة 8:15 صباح اليوم.

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