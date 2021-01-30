مينا مسعود يغادر القاهرة من أجل تصوير فيلم أجنبي جديد له

غادر الممثل الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود القاهرة ليبدأ تصوير فيلمه الجديد مع شبكة نيتفليكس

The Royal Treatment

، في نيوزيلندا وتشاركه البطولة الممثلة لورامو نورامو.





ومن ن المقررأن يعود مينا مسعود مرة أخرى للقاهرة ليبدأ تصوير فيلمه المصري الأول "في عز الضهر" الذي أعلن عن تفاصيله خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي.





وتدور أحداث الفيلم حول شاب يتزعم عصابة دولية ترتكب عدة جرائم في مختلف دول العالم، إلا أن يقع في حب فتاة تغير مجرى حياته.







