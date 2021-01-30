أسعار اللحوم اليوم السبت 30-1-2021 .. كيلو الكبدة بـ 140 جنيه

أسعار اللحوم اليوم السبت 30-1-2021

استقرت أسعار اللحوم في الأسواق والهايبر ماركت اليوم ـ حيث سجل الكندوز بين 110-130 جنيها ، اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو ،وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو.



