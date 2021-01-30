أسعار اللحوم اليوم السبت 30-1-2021 .. كيلو الكبدة بـ 140 جنيه
السبت 30/يناير/2021 - 09:00 ص
الفجر الإقتصادي
أسعار اللحوم اليوم السبت 30-1-2021
استقرت أسعار اللحوم في الأسواق والهايبر ماركت اليوم ـ حيث سجل الكندوز بين 110-130 جنيها ، اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو ،وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو.
سعر الكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، و تراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.
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