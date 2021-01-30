سعر الدولار اليوم السبت 30-1-2021 في البنوك الحكومية

السبت 30/يناير/2021 - 08:45 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
الفجر الإقتصادي


استقر سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 30-1-2021 ـ بسبب عدم وجود تعاملات اليوم حيث يصادف اليوم العطلة الأسبوعية للبنوك.


سعرالدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 30-1-2021 :

 

- سعر الدولار في البنك المركزي اليوم :15.69 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.


-سعر الدولار في بنك الأسكندرية: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

-سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

-سعر الدولار بنك مصر والأهلي :15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في بنك عودة: 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في بنك الاهلي اليوناني:15.68جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

-سعر الدولار في بنك مصر ايران : 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

-سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.



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