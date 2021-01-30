وزيرة الثقافة تنعي الفنان والمخرج المسرحي الكبير فهمي خولى

السبت 30/يناير/2021 - 09:29 ص
بوابة الفجر

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان والمخرج الكبير فهمى الخولى الذى غيبه الموت فى ساعة متاخرة من مساء اليوم الجمعة 29 يناير اثر ازمة صحية وقالت ان الراحل مثل علامة فارقة فى تاريخ المسرح المصرى وتمتع بخيال خلاق ميز تجربته الفنية ، واضافت ان اعماله نجحت فى تاصيل الكثير من قيم المجتمع النبيلة وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته . 

يذكر أن  فهمى الخولى حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1971مع مرتبة الشرف،  بدأ نشاطه الفنى مطلع ستينيات القرن الماضى فى فرقة التليفزيون المسرحية وحصل على منحه علمية من الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة المسرح الامريكي، قام بإخراج103 عرضا لمسارح الدولة، والقطاع الخاص ومسرح التليفزيون المصري، وهيئة قصور الثقافة والمسرح الجامعي، والعمالي والمستقل ، عمل مخرجا مسرحيا في أكثر من دولة عربية، وحظيت أعماله بالعديد من الدراسات النقدية والأبحاث العلمية، تم تكريمه في أكثر من دولة عربية منها الكويت وسوريا والعراق والجزائر وقطر واليمن، نال جائزة الدولة التشجيعية عام 1990، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1991، "نوط الامتياز" من الطبقة الاولى في العلوم والفنون عام 1995 ، جائزة الدولة "للتفوق في الفنون" عام 2010 ، "وسام الاستحقاق" من الطبقة الأولى من المملكة الأردنية عام2002، مفتاح مدينة الجزائر من جمهورية الجزائر عام 1985، شهادة تقدير من الجمهورية العراقية في عيد الفن ببغداد عام 1988 إلى جانب عدد من شهادات التقدير من المهرجانات المصرية والعربية .

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