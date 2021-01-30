وزيرة الثقافة تنعي الفنان والمخرج المسرحي الكبير فهمي خولى





نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان والمخرج الكبير فهمى الخولى الذى غيبه الموت فى ساعة متاخرة من مساء اليوم الجمعة 29 يناير اثر ازمة صحية وقالت ان الراحل مثل علامة فارقة فى تاريخ المسرح المصرى وتمتع بخيال خلاق ميز تجربته الفنية ، واضافت ان اعماله نجحت فى تاصيل الكثير من قيم المجتمع النبيلة وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته .



