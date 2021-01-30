ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 يسجل 812 جنيه

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق ومحلات الصاغة اليوم السبت 30-1=2020 بمعدل 2 جنيه للجرام علي كل الأعيرة وذلك بالتناسب مع ارتفاع سعر الذهب العالمي.





وتستعرض أسعار الذهب اليوم السبت حسبما جاء كالاتي:





أسعار الذهب اليوم





سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم 812 يهًا ، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 696 جنيهًا، وعيار 24 إلى 928 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6486 جنيه.