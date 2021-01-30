ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 يسجل 812 جنيه

السبت 30/يناير/2021 - 08:30 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الإقتصادي
ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق ومحلات الصاغة اليوم السبت 30-1=2020 بمعدل 2 جنيه للجرام علي كل الأعيرة وذلك بالتناسب مع ارتفاع سعر الذهب العالمي.

وتستعرض أسعار الذهب اليوم السبت حسبما جاء كالاتي:

أسعار الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم 812 يهًا ، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 696 جنيهًا، وعيار 24 إلى 928 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6486 جنيه.

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