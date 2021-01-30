الصين تسجل 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 30/يناير/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت اللجنة الصحية في الصين، اليوم السبت، عن تسجيل 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وفي وقت سابق، سجلت السلطات الصحية الصينية، 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وفي تقرير للجنة الصحة الوطنية الصينية، قالت فيه إن 55 من الحالات الجديدة هي إصابات محلية.

 

 وأوضحت اللجنة الصينية، أنه تم تسجيل 82 إصابة يوم أمس، بينها 69 إصابة محلية.

 

وأعلنت اللجنة الصينية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 89272، فيما توقف عدد الوفيات عند 4636.

 

 

 

 

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