جربي خلطة الخل الأسود والالوفيرا لتنعيم الشعر

خلطة الخل الأسود والالوفيرا من أجل تنعيم الشعر

يُساعد الخل الأسود في ترطيب الشعر بشكل مثالي، وخاصةً الشعر المجعّد، ويُساهم في تطويل الشعر خلال فترة زمنية قصيرة، وتقوية جذوره.





أما الألوفيرا تُساعد في تغذية الشعر، وزيادة نموه، بالإضافة إلى منحه الحيوية، واللمعان والرونق؛ إذ تحتوي على نسبة مرتفعة من الزنك، والحديد، والكالسيوم، والفيتامينات.





المُكوِّنات

ملعقتان من الخل الأسود.

أربع ملاعق من جل الالوفيرا.

كوبان من المياه.





طريقة التحضير والإستخدام:

امزجي ملعقتين من الخل الأسود مع أربع ملاعق من جل الألوفيرا في كوبين من المياه.

دلّكي شعركِ بهذا المزيج لمدّة 15 دقيقة، واتركيه لنحو 7 دقائق أخرى، وبعد انتهاء المدّة اغسلي شعركِ جيداً بالمياه.