تثليج البشرة قبل الزفاف من أهم العوامل للحصول على بشرة خالية من الشوائب وناصعة البياض في ليلة العمرـ وعن خطوات تثليج البشرة في المنزل قبل الزفاف اتبعي التالي

اصنعي مكعبات الثلج.

نظفي علبة مكعبات الثلج وضعي بها الماء، ثم ضعيها في مكان مستوٍ في المجمد واتركيها به لمدة ليلة أو حتى تتجمد.

ضعي ماء الورد المخفف أو عصير الليمون في علبة مكعبات الثلج لتحصلي على فوائد إضافية.

قرري وقت استخدامكِ للعلاج. إذا كنتِ تضعين الثلج على وجهك بالكامل، افعلي ذلك في الصباح قبل وضع المكياج.

ضعي بضعة مكعبات ثلجٍ في قطعة شاش أو قطعة من القماش الناعم، مثل منديل قماش ناعم.

حركي الثلج على مناطق وجهك لمدة دقيقة أو اثنتين، بلطف وفي حركات دائرية. افعلي ذلك على ذقنك وخط الفك وخدودك وجبينك وأنفك وأسفل أنفك

لا تضعي الثلج على جلدك لأكثر من 15 دقيقة.