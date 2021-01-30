فوائد شرب الكركم على الريق.. أبرزها تعزيز المناعة

السبت 30/يناير/2021 - 07:45 ص
بوابة الفجر
يعتبر الكركم من التوابل "السحرية" بفضل منافعه الصحية العديدة والمنوّعة في حال تمّت إضافته إلى النظام الغذائي، ويتميز الكركم بالعديد من الفوائد وعند تناوله على الريق يجلب للانسان هذه الفوائد المذهلة:

وهو ممتاز جداً لعلاج الروماتيزم، بالإضافة إلى أنه إذا ما تمَّ تناوله مع شرحة حامض يساهم في خفض حالة الكآبة عبر رفع هرمون السيروتونين، ويساعد على تقوية المناعة.

يلعب الكركم دوراً رئيسياً في تخفيف آلام ونفخة البطن، ويبعد خطر الإصابة بأمراض السرطان لغناه بمضادات الأكسدة، ويساهم في تحسين وظائف الكبد المختلفة.

يساعد على تقوية الذاكرة وحماية خلايا الدماغ من التلف والضمور والحدّ من الإصابة بالزهايمر والخرف والسكتات الدماغية كونه مضاداً طبيعياً، ولكن في حال تمّ تناول مستويات مرتفعة منه، فهذا الأمر قد يولّد حالة نزيف داخل المعدة، كما قد يتسبّب هذا الأمر بحدوث تشنّجات داخل الرحم".

وخفض خطر الإصابة بمرض السكري، التقليل من ألم متلازمة ما قبل الحيض، خفض مستويات الكولسترول المرتفعة، التقليل من الأعراض المرافقة للإصابة بمتلازمة القولون العصبي، المساعدة في علاج الصداع، والمساعدة في علاج مشكلة حبّ الشباب.

يساعد مشروب الكركم على الهضم السليم والصحي والتخلّص من بقايا الطعام غير الصحية، كما يساعد على تعديل مستوى السكر في الدم ويعالج كمية السكريات الزائدة الموجودة في العديد من المأكولات التي يتم تناولها خاصة عند مرضى السكري.

أخبار تهمك

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يستقر على بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 8 ساعات

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يوم

رامي ربيعة يدرس الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل زيزو

منذ حوالي 9 ساعات

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يوم

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع ناصر منسي

منذ حوالي 4 ساعات

رسمياً.. الإسماعيلي يدعم صفوفه بخمسة صفقات جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

ياسين السقا يودع جده محمد الصغير بعد وفاته بـ"كورونا"

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الدحيل القطري مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يوم

أحمد بلال: لا يوجد حراس في مصر سوى هذا الثنائي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ حوالي 11 ساعة

اول طبيب حصل على لقاح كورونا يكشف ماذا تعرض له عقب يومين من الحصول على اللقاح

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

09:30 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

12:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات