فوائد شرب الكركم على الريق.. أبرزها تعزيز المناعة

يعتبر الكركم من التوابل "السحرية" بفضل منافعه الصحية العديدة والمنوّعة في حال تمّت إضافته إلى النظام الغذائي، ويتميز الكركم بالعديد من الفوائد وعند تناوله على الريق يجلب للانسان هذه الفوائد المذهلة:





وهو ممتاز جداً لعلاج الروماتيزم، بالإضافة إلى أنه إذا ما تمَّ تناوله مع شرحة حامض يساهم في خفض حالة الكآبة عبر رفع هرمون السيروتونين، ويساعد على تقوية المناعة.





يلعب الكركم دوراً رئيسياً في تخفيف آلام ونفخة البطن، ويبعد خطر الإصابة بأمراض السرطان لغناه بمضادات الأكسدة، ويساهم في تحسين وظائف الكبد المختلفة.





يساعد على تقوية الذاكرة وحماية خلايا الدماغ من التلف والضمور والحدّ من الإصابة بالزهايمر والخرف والسكتات الدماغية كونه مضاداً طبيعياً، ولكن في حال تمّ تناول مستويات مرتفعة منه، فهذا الأمر قد يولّد حالة نزيف داخل المعدة، كما قد يتسبّب هذا الأمر بحدوث تشنّجات داخل الرحم".





وخفض خطر الإصابة بمرض السكري، التقليل من ألم متلازمة ما قبل الحيض، خفض مستويات الكولسترول المرتفعة، التقليل من الأعراض المرافقة للإصابة بمتلازمة القولون العصبي، المساعدة في علاج الصداع، والمساعدة في علاج مشكلة حبّ الشباب.





يساعد مشروب الكركم على الهضم السليم والصحي والتخلّص من بقايا الطعام غير الصحية، كما يساعد على تعديل مستوى السكر في الدم ويعالج كمية السكريات الزائدة الموجودة في العديد من المأكولات التي يتم تناولها خاصة عند مرضى السكري.