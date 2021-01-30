"أمطار خفيفة وبرودة"..الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





امطار خفيفة

وتشهد البلاد أمطار خفيفة على مناطق بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية .





برودة شديدة ليلا

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد، وصقيع على المزروعات فى وسط سيناء .





درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة، السبت : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 10 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة.