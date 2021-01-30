بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات ومدن مصر

السبت 30/يناير/2021 - 07:27 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
ننشر لكم في السطور التالية بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات ومدن مصر وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد في بيانها، ان الصغرى في القاهرة تصل لـ11 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة.
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 
  
درجات الحرارة فى شبين الكوم  الصغرى 10 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 20
  
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 06 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 العظمى 21
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 06 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 02 والعظمى 16
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 21
  
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 06 والعظمى 20
   
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 22
  
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 04 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 21

أخبار تهمك

أحمد بلال: لا يوجد حراس في مصر سوى هذا الثنائي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يستقر على بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل زيزو

منذ حوالي 9 ساعات

اول طبيب حصل على لقاح كورونا يكشف ماذا تعرض له عقب يومين من الحصول على اللقاح

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع ناصر منسي

منذ حوالي 4 ساعات

رسمياً.. الإسماعيلي يدعم صفوفه بخمسة صفقات جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ حوالي 11 ساعة

رامي ربيعة يدرس الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يوم

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 11 ساعة

ياسين السقا يودع جده محمد الصغير بعد وفاته بـ"كورونا"

منذ أقل من ساعتين

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الدحيل القطري مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

09:30 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

12:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات