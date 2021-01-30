أول صورة للنجم أحمد مكي في زي رجل الشرطة في كواليس"الاختيار 2"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان أحمد مكي في مسلسله الجديد "الاختيار 2"، والمقرر عرضه خلال مسلسلات رمضان 2021.

وظهر مكي في الصورة وهو يرتدي زي ضابط شرطة، فيما لاقت الصورة تفاعلا قويًا من الجمهور الذي بادر بمشاركتها على نطاق واسع,

ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.



