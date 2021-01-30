رزان مغربى: "بعشق داليدا ونفسي أقدم شخصيتها في عمل فني"

السبت 30/يناير/2021 - 07:51 ص
بوابة الفجر

قالت الفنانة رزان مغربى ، إنها تعشق النجمة الراحلة المطربة " داليدا "  بكل تفاصيلها وتتمنى أن تقوم بأداء دورها  موجهة الشكر الى أهل شبرا وبنات شبرا . 

وأضافت رزان خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه " واحد من الناس " على شاشة الحياة، انها تتمنى ان تخوض تجربة سينمائية او درامية لتقديم شخصية " داليدا " ووجهت مناشدة الى اى منتج سينمائي بان يقدم مسلسل او فيلم عن قصة حياة النجمة الراحلة داليدا .

وعلى جانب اخر اشارت رزان مغربى الى ان عمر الشريف هو أفضل ممثل فى العالم العربى وتمنيت ان اقف امامه فى السينما ، وأنه تعشق سعاد حسنى وبخاصة دورها فى الفيلم الرائع " خلى بالك من زوزو "

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