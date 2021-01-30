رامي ربيعة يدرس الرحيل عن الأهلي

السبت 30/يناير/2021 - 07:32 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
يبحث رامي ربيعة مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد استبعاده من قائمة الأحمر المشاركة في مونديال العالم للأندية.

رحيل رامي ربيعة عن الأهلي
كشف مصدر مطلع رامي ربيعة أن مدافع الأهلي يدرس الرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الميركاتو الشتوي الجاري بسبب غضبه من المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأوضح المصدر أن رامي ربيعة سوف يحسم مصيره خلال الفترة المقبلة باختيار أحد العروض المقدمة له للرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

وأتم المصدر موضحا أن رامي ربيعة يشعر بحزن شديد بعد خروجه من حسابات المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير في مونديال العالم للأندية، لأسباب فنية.

وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الدحيل القطري مساء الخميس المقبل ضمن إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة مونديال الأندية قطر 2021.

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