بأمر باتشيكو.. الزمالك يتراجع عن إعارة مدافع الفريق

السبت 30/يناير/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
تراجع مسؤولو الزمالك عن فكرة إعارة محمد عبد السلام مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الميركاتو الشتوي الجاري، بناءا على رغبة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

الزمالك يتراجع عن إعارة عبد السلام
تمسك المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ببقاء محمد عبد السلام مع الأبيض

في الفترة المقبلة لاسيما بعد تعثر المفاوضات مع أسامة جلال مدافع إنبي.

من جانبه قرر المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الإبقاء على محمد عبد السلام ومنع رحيله فى الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية.

وفي سياق آخر يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمواجهة غزل المحلة ضمن إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز مساء الثلاثاء الموافق 2-2-2021.

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