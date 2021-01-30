تفاصيل مفاوضات الزمالك مع ناصر منسي

السبت 30/يناير/2021 - 04:21 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
بدأ نادي الزمالك في فتح محادثات مع إدارة نادي طلائع الجيش، من أجل التعاقد مع ناصر منسي مهاجم الفريق العسكري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف مصدر مسؤول في نادي طلائع الجيش، ان الزمالك اجري محادثات بشكل غير رسمي، من اجل التعاقد مع ناصر منسي مهاجم الجيش.

وقام الزمالك بجس نبض اللاعب، الذي ابدي ترحيب باللعب في صفوف الفارس الابيض، ولكن طلب حسم موقفه مع إدارة النادي العسكري.

ويريد الزمالك تدعيم خط هجوم الفريق الأول، بعد رحيل مصطفى محمد المهاجم الأساسي إلي جالطا سراي التركي، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

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