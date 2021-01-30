ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم السبت

السبت 30/يناير/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
افتتح فريقي تورينو وفيورنتينا، لقاءات الجولة 20 من الدوري الإيطالي بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة.

سجل فرانك ريبيري هدف الإفتتاح مصلحة فيورنتينا في الدقيقة 67 قبل أن يسجل أندريا بيلوتي هدف التعادل في الدقيقة 88.

بهذه النتيجة، رفع تورينو رصيده للنقطة 15 في المركز السابع عشر، فيما رفع الفيولا رصيدة للنقطة 22 وظل في المركز الثاني عشر.

وتستأنف اللقاءات اليوم السبت 30 يناير بثلاث مواجهات، حيث يحل ميلان ضيفاً على بولونيا، ويستضيف إنتر ميلان نظيره بينيفينتو، فيما يحل يوفنتوس ضيفاً على سامبدوريا.

وتختتم لقاءات ،الأحد 31 يناير، حيث يتلاقي سبازيا مع أودينيزي، أتالانتا ولاتسيو، كالياري وساسولو، كروتوني وجنوى، نابولي وبارما، وروما وهيلاس فيرونا.

وفيما يلي، جدول ترتيب أندية الكالتشيو، قبل انطلاق الجولة 20.
1- ميلان 43 نقطة.
2- إنتر ميلان 41 نقطة.
3- روما 37 نقطة.
4- يوفنتوس 36 نقطة.
5- أتالانتا 36 نقطة.
6- نابولي 34 نقطة.
7- لاتسيو 34 نقطة.
8- هيلاس فيرونا 30 نقطة.
9- ساسولو 30 نقطة.
10- سامبدوريا 26 نقطة.
11- بينيفينتو 22 نقطة.
12- فيورنتينا 22 نقطة.
13- بولونيا 20 نقطة.
14- أودينيزي 18 نقطة.
15- سبازيا 18 نقطة.
16- جنوى 18 نقطة.
17- تورينو 15 نقطة.
18- كالياري 14 نقطة.
19- بارما 13 نقطة.
20- كروتوني 12 نقطة.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يوم

رسمياً.. الإسماعيلي يدعم صفوفه بخمسة صفقات جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

اول طبيب حصل على لقاح كورونا يكشف ماذا تعرض له عقب يومين من الحصول على اللقاح

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 9 ساعات

بأمر باتشيكو.. الزمالك يتراجع عن إعارة مدافع الفريق

منذ 38 دقيقة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يوم

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع ناصر منسي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الزمالك يستقر على بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 14 ساعة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يوم

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ حوالي 10 ساعات

ياسين السقا يودع جده محمد الصغير بعد وفاته بـ"كورونا"

منذ أقل من نصف ساعة

أحمد بلال: لا يوجد حراس في مصر سوى هذا الثنائي

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل زيزو

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الدحيل القطري مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

09:30 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

12:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات