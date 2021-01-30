ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم السبت

السبت 30/يناير/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
تعادل فريقي تورينو وفيورنتينا بهدف لكل منهما، في افتتاح الجولة 20 من الدوري الإيطالي، في المواجهة التي أقيمت أمس الجمعة.

تقدم فرانك ريبري للفيولا في الدقيقة 67 قبل أن يتعادل أندريا بيلوتي لتورينو في الدقيقة 88.

وتستأنف الجولة اليوم السبت بثلاث لقاءات، حيث يواجه ميلان مضيفه بولونيا، ويحل يوفنتوس ضيفاً على سامبدوريا، ويستضيف إنتر ميلان نظيره بينيفينتو.

وتختتم لقاءات ،الأحد 31 يناير، حيث يتلاقي سبازيا مع أودينيزي، أتالانتا ولاتسيو، كالياري وساسولو، كروتوني وجنوى، نابولي وبارما، وروما وهيلاس فيرونا.

وعلى صعيد صراع الهدافين، يتصدر كريستيانو رونالدو القائمة برصيد 15 هدفاً، ويلاحقه تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو برصيد 13 هدفاً، ورميلو لوكاكو مهاجم الإنتر وزلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان برصيد 12 هدفاً لكل منهما.

وفيما يلي، جدول ترتيب هدافي الكالتشيو، قبل انطلاق الجولة 20.
1- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 15 هدفاً.
2- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 13 هدفاً.
3- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 12 نقطة.
4- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) – 12 نقطة.
5- لويس مورييل (تالانتا) – 11 هدفاً.
6- جواو بيدرو (كالياري) – 10 أهداف.
7- أندريا بيلوتي (تورينو) – 10 أهداف.
8- لورينزو إنسيني (نابولي) – 9 أهداف.
9- هيرفينج لوزانو (نابولي) – 9 أهداف.
10- مبالا نزولا (سبازيا) – 9 أهداف.
11- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – 9 أهداف.

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