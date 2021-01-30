ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة الـ21

السبت 30/يناير/2021 - 04:41 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
يحتل فريق أتليتكو مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الـ 21، وبعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة واحدة فقط.

وانطلقت مواجهات الجولة الـ 21 من الليغا امس الجمعة، بمباراة بلد الوليد وهويسكا، وتستكمل باقي المباريات اليوم السبت وغدًا الأحد وبعد غدًا، ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الليغا الإسبانية حتي الآن.

 وجاء على النحو التالي:

المركز الأول: أتليتكو مدريد، 47 نقطة.
المركز الثاني: ريال مدريد، 40 نقطة.
المركز الثالث: برشلونة، 37 نقطة.
المركز الرابع: إشبيلية، 36 نقطة.
المركز الخامس: فياريال، 34 نقطة.
المركز السادس: ريال سوسيداد، 31 نقطة.
المركز السابع: غرناطة، 28 نقطة.
المركز الثامن: ريال بيتيس، 27 نقطة.
المركز التاسع: أتليتك بلباو، 24 نقطة.
المركز العاشر: سيلتا فيغو، 24 نقطة.
المركز الحادي عشر: قادش، 24 نقطة.
المركز الثاني عشر: ليفانتي، 23 نقطة.
المركز الثالث عشر: خيتافي، 23 نقطة.
المركز الرابع عشر: فالنسيا، 20 نقطة.
المركز الخامس عشر: إيبار، 20 نقطة.
المركز السادس عشر: بلد الوليد، 20 نقطة.
المركز السابع عشر: أوساسونا، 19 نقطة.
المركز الثامن عشر: ديبورتيفو ألافيس، 18 نقطة.
المركز التاسع عشر: إليتشي، 17 نقطة.
المركز العشرين: هويسكا، 13 نقطة.

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