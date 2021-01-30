تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام ساوثهامتون بالدوري الإنجليزي

السبت 30/يناير/2021 - 03:53 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يلتقي اليوم السبت نادي استون فيلا نظيره نادي ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سانت ميري الدولي بمدينة ساوثهامتون.

وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: مارتينيز.

خط الدفاع: مينجز، تارجيت، كاش، كونسا.

خط الوسط: ماكجين، دوجلاس لويز، باركلي.

خط الهجوم: جاك جريليش، واتكينز، تراوري.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 6 ساعات

رسمياً.. الإسماعيلي يدعم صفوفه بخمسة صفقات جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب الزمالك: أنا مستمر فى منصبي

منذ أقل من ساعتين

أحمد بلال: لا يوجد حراس في مصر سوى هذا الثنائي

منذ ساعة و 13 دقيقة

كل ما تريد معرفته عن الموجة الثالثة لكورونا في مصر

منذ 37 دقيقة

"عايز فلوس الإيجار.. أقابلك فين".. كيف سقط مستريح الهرم بعد خداع 20 مالك سيارة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستقر على بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ حوالي 7 ساعات

اول طبيب حصل على لقاح كورونا يكشف ماذا تعرض له عقب يومين من الحصول على اللقاح

منذ حوالي 7 ساعات

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يوم

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل زيزو

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الدحيل القطري مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

09:30 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

الزمالك يستقر على بديل مصطفي محمد

01:10 ص

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

08:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات