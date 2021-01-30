تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام ساوثهامتون بالدوري الإنجليزي

يلتقي اليوم السبت نادي استون فيلا نظيره نادي ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سانت ميري الدولي بمدينة ساوثهامتون.





وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: مارتينيز.





خط الدفاع: مينجز، تارجيت، كاش، كونسا.





خط الوسط: ماكجين، دوجلاس لويز، باركلي.





خط الهجوم: جاك جريليش، واتكينز، تراوري.



