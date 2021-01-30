موقف وليد سليمان من المشاركة في مونديال الأندية

يُمني وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، النفس في المشاركة في بطولة كأس العالم الأندية، المقرر إقامته في قطر، من 4 فبراير المقبل حتي 11 من نفس الشهر.





ويعاني وليد سليمان من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، مما جعله خارج قائمة الفريق التي ستخوض البطولة.





وأخذ وليد سليمان رأي أحد الأطباء المتخصصين فى هذه الإصابة، الذي قال له إنه أصبح جاهزًا للمشاركة فى المباريات بشكل طبيعي.





وعلى جانب آخر كشف طبيب الأهلي للاعب، ان حالته الطبية في تحسن، لكن من الصعب لحاقه بلقاء الدحيل يوم الخميس المقبل، وربما يلحق بمواجهة نصف النهائي في حال التأهل.





وانضم سليمان الي بعثة الفريق المسافرة الي قطر، من اجل تكريمه على الرغم من عدم المشاركة في البطولة، ولكن تجددت آماله بعد أخذ رأي الطبيب.





وينتظر وليد رأي المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، إذا كان سيدخل قائمة مباراة الدحيل، المقرر إقامتها يوم الخميس 4 فبراير المقبل في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.



