محمد صلاح يعتلي صدارة هدافي البريميرليج قبل الجولة الـ21

السبت 30/يناير/2021 - 03:18 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
تنطلق الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " اليوم السبت بمواجهة مانشستر يونايتد أمام أرسنال بينما يستضيف مانشستر سيتي نظيره شيفيلد يونايتد.

وجاءت قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز:
1- محمد صلاح جناح أيمن ليفربول.. 13 هدف.
2- سون هيونج مين جناح أيسر توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.
3- هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.
4- جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.. 11 هدف.
5- برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد.. 11 هدف.
6- دومينيك كالفيرت لوين مهاجم ايفرتون.. 11 هدف.
7- باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد.. 10 أهداف
8- ويلفريد زاها جناح أيسر كريستال بالاس.. 9 أهداف.
9- كاليوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد.. 8 أهداف.
10- داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون.. 7 أهداف.

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