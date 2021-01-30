محمد صلاح يعتلي صدارة هدافي البريميرليج قبل الجولة الـ21

تنطلق الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " اليوم السبت بمواجهة مانشستر يونايتد أمام أرسنال بينما يستضيف مانشستر سيتي نظيره شيفيلد يونايتد.





وجاءت قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- محمد صلاح جناح أيمن ليفربول.. 13 هدف.

2- سون هيونج مين جناح أيسر توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.

3- هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.. 12 هدف.

4- جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.. 11 هدف.

5- برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد.. 11 هدف.

6- دومينيك كالفيرت لوين مهاجم ايفرتون.. 11 هدف.

7- باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد.. 10 أهداف

8- ويلفريد زاها جناح أيسر كريستال بالاس.. 9 أهداف.

9- كاليوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد.. 8 أهداف.

10- داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون.. 7 أهداف.



