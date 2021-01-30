جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 30/يناير/2021 - 02:56 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
تنطلق غدا الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بمواجهة مانشستر يونايتد أمام أرسنال بينما يستضيف مانشستر سيتي نظيره شيفيلد يونايتد.

وجاءت قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

1_ مانشستر سيتي برصيد 41 نقطة
2- مانشستر يونايتد برصيد 40 نقطة
3- ليستر سيتي برصيد 38 نقطة
4- ليفربول برصيد 37 نقطة
5- ويست هام برصيد 35 نقطة
6- توتنهام برصيد 33 نقطة
7- ايفرتون برصيد 32 نقطة
8- آرسنال برصيد 30 نقطة
9- تشيلسي برصيد 30 نقطة
10- أستون فيلا برصيد 29 نقطة
11- ساوثهامبتون برصيد 29 نقطة
12- ليدز يونايتد برصيد 26 نقطة
13- كريستال بالاس برصيد 23 نقطة
14- ولفرهامبتون برصيد 23 نقطة
15- بيرنلي برصيد 22 نقطة
16- نيوكاسل يونايتد برصيد 19 نقطة
17- برايتون برصيد 17 نقطة
18-فولهام برصيد 12 نقطة
19- وست بروميتش برصيد 11 نقطة
20- شيفيلد يونايتد برصيد 5 نقاط

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