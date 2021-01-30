أحمد بلال: لا يوجد حراس في مصر سوى هذا الثنائي

كشف أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، إن مركز حراسة المرمى في مصر يعاني من أزمة كبيرة وإن مصر لا تضم حراس جيدين سوى محمد الشناوي، حارس الأهلي، ومحمد أبو جبل، حارس الزمالك.





وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لماذا سيتم الاستعانة بحراس أجانب وذلك سيتسبب في كارثة في مركز حراسة منتخب مصر".





وشدد: " الاستعانة بحراس أجانب في الدوري المصري سيتسبب فى كارثة للكرة المصرية، وقرار اتحاد الكرة بالسماح للأندية بالتعاقد مع حراس أجانب كارثي".





ويذكر أن النادى الأهلى توجه أمس إلي قطر لخوض بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الفترة من 4 فبراير وحتي 11 من نفس الشهر.



