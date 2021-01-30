معتدل نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

السبت 30/يناير/2021 - 03:10 ص
أرشيفية
أرشيفية
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت 30 يناير 2021، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس السبت نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- صقيع على المزورعات في وسط سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي على السواحل الشمالية على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

بيان بدرجات الحرارة
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 11 والعظمى 20
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 06 والعظمى 20
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 12 العظمى 21
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 21
درجات الحرارة في السويس الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة في العريش الصغرى 10 والعظمى 19
درجات الحرارة في رفح الصغرى 09 والعظمى 18
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة في نخل الصغرى 06 والعظمى 18
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 14 والعظمى 20
درجات الحرارة في طابا الصغرى 12 والعظمى 18
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 02 والعظمى 16
درجات الحرارة في الطور الصغرى 10 والعظمى 21
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 12 والعظمى 21
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 08 والعظمى 20
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 20
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 07 والعظمى 20
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 06 والعظمى 20
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 07 والعظمى 21
درجات الحرارة في قنا الصغرى 07 والعظمى 22
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 09 والعظمى 22
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 08 والعظمى 23
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 23
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 04 والعظمى 20
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 16 والعظمى 23
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 22
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 17 والعظمى 21
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 21

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