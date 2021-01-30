الداخلية تكشف حقيقة هجوم 120 مسلحًا على مزرعة بالجيزة

نفى مصدر أمني صحة ما تناوله أحد المواقع الإخبارية بشأن هجوم عدد 120 شخص يحملون أسلحة ثقيلة على مزرعة كائنة بمنطقة أبوغالب بمحافظة الجيزة، وقيامهم بإطلاق أعيرة نارية، وإصابة أحد الأشخاص والإستيلاء على المزرعة.



