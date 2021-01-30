الداخلية تكشف حقيقة هجوم 120 مسلحًا على مزرعة بالجيزة

السبت 30/يناير/2021 - 02:39 ص
وزارة الداخلية - صورة ارشيية
وزارة الداخلية - صورة ارشيية
نفى مصدر أمني صحة ما تناوله أحد المواقع الإخبارية بشأن هجوم عدد 120 شخص يحملون أسلحة ثقيلة على مزرعة كائنة بمنطقة أبوغالب  بمحافظة الجيزة، وقيامهم بإطلاق أعيرة نارية، وإصابة  أحد الأشخاص والإستيلاء على المزرعة.

وكشف المصدر الأمني، أن حقيقة الواقعة تتمثل في تمكن الأجهزة الأمنية خلال حملة لضبط الخارجين على القانون من ضبط أربعة عناصر جنائية مختبئة داخل إحدى المزارع بالمنطقة المشار إليها وبحوزتهم أسلحة نارية( 3 بنادق آلية – 2 طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 سلاح أبيض)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية بوابة الفجر الفجر الزرعة اجهزة الأمن

أخبار تهمك

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يوم

رسمياً.. الإسماعيلي يدعم صفوفه بخمسة صفقات جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يستقر على بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 11 ساعة

مدرب الزمالك: أنا مستمر فى منصبي

منذ أقل من ساعتين

"عايز فلوس الإيجار.. أقابلك فين".. كيف سقط مستريح الهرم بعد خداع 20 مالك سيارة

منذ حوالي 3 ساعات

كل ما تريد معرفته عن الموجة الثالثة لكورونا في مصر

منذ 37 دقيقة

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الدحيل القطري مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد بلال: لا يوجد حراس في مصر سوى هذا الثنائي

منذ ساعة و 13 دقيقة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل زيزو

منذ حوالي 5 ساعات

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يوم

اول طبيب حصل على لقاح كورونا يكشف ماذا تعرض له عقب يومين من الحصول على اللقاح

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

موسكو تكشف حقيقة تعرض الصحفيين الروس المقتولين في إفريقيا الوسطى للتعذيب

التحريات الأولية تكشف سبب حريق مزرعة النخيل في الصف

هجوم مسلح جنوبي غرب إيران

الحماية المدنية تواصل جهودها لمنع تجدد اشتعال النيران داخل مزرعة بالبدرشين

كان بيعامله وحش.. التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل أب على يد نجله بالكريمات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

09:30 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

الزمالك يستقر على بديل مصطفي محمد

01:10 ص

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

08:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات