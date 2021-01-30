موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز بالدوري المصري

يواجه فريق بيراميدز ونظيره الإسماعيلي على ملعب الإسماعيلية مساء اليوم في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي:-

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت السعودية، والخامسة ونصف بتوقيت جرينتش.





القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي:-

وتذاع مباراة بيراميدز والإسماعيلي على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس 1، التابعة لشبكة قنوات أون سبورت.





وكان بيراميدز قد تعادل سلبيا مع فريق الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.





ويحتل بيراميدز المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة، فيما يأتي الإسماعيلي في المركز الخامس عشر بـ7 نقاط.



