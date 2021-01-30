نائب وزير المالية سابقا: التجارة الالكترونية تمثل 30% من الاقتصاد العالمى





أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة سابقا، أن التجارة الالكترونية مهمة للغاية وظهرت أهميتها مع تفشي جائحة كورونا فى العالم، موضحا أن الاقتصاد الرقمي اكثر شمولا من التجارة الالكترونية لأنه يشمل التعاملات الحكومية الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والتعليم الالكتروني، قائلا: "أصحاب التجارة الالكترونية تضاعفت ثرواتهم خلال جائحة كورونا".





وأضاف عمرو المنير، نائب وزير المالية الساق، فى لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن حجم الاقتصاد العالمي حوالى 87 تريليون والتجارة الالكترونية تمثل 26 تريليون دولار بما يمثل حوالى 30% من حجم الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن هذا الرقم هائل للغاية وسيكون قابل للزيادة.





وتابع: "كل الاقتصاد فى المستقبل سيكون كله رقمي مع الظروف الراهنة، ومع ما يتم من تقدم هتبقى هي الاساس فى التعامل، وبالنسبة لنا فى العالم العربي يمثل الاقتصاد الرقمي 4% من حجم الاقتصاد العربي".



