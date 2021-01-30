نائب وزير المالية سابقا: التجارة الالكترونية تمثل 30% من الاقتصاد العالمى

السبت 30/يناير/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر

أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة سابقا، أن التجارة الالكترونية مهمة للغاية وظهرت أهميتها مع تفشي جائحة كورونا فى العالم، موضحا أن الاقتصاد الرقمي اكثر شمولا من التجارة الالكترونية لأنه يشمل التعاملات الحكومية الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والتعليم الالكتروني، قائلا: "أصحاب التجارة الالكترونية تضاعفت ثرواتهم خلال جائحة كورونا".

وأضاف عمرو المنير، نائب وزير المالية الساق، فى لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن حجم الاقتصاد العالمي حوالى 87 تريليون والتجارة الالكترونية تمثل 26 تريليون دولار بما يمثل حوالى 30% من حجم الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن هذا الرقم هائل للغاية وسيكون قابل للزيادة.

وتابع: "كل الاقتصاد فى المستقبل سيكون كله رقمي مع الظروف الراهنة، ومع ما يتم من تقدم هتبقى هي الاساس فى التعامل، وبالنسبة لنا فى العالم العربي يمثل الاقتصاد الرقمي 4% من حجم الاقتصاد العربي".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا حديث القاهرة اخلبار الفجر الفني ابراهيم عيسي

أخبار تهمك

أحمد بلال: لا يوجد حراس في مصر سوى هذا الثنائي

منذ ساعة و 10 دقيقة

كل ما تريد معرفته عن الموجة الثالثة لكورونا في مصر

منذ 34 دقيقة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يوم

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يستقر على بديل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يوم

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل زيزو

منذ حوالي 5 ساعات

رسمياً.. الإسماعيلي يدعم صفوفه بخمسة صفقات جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الدحيل القطري مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الزمالك: أنا مستمر فى منصبي

منذ أقل من ساعتين

اول طبيب حصل على لقاح كورونا يكشف ماذا تعرض له عقب يومين من الحصول على اللقاح

منذ حوالي 7 ساعات

"عايز فلوس الإيجار.. أقابلك فين".. كيف سقط مستريح الهرم بعد خداع 20 مالك سيارة

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يوم

موضوعات متعلقة

خبير اقتصادي: تصنيف مؤسسة "موديز" يعتبر ثقة جديدة للاقتصاد المصري

"التجارة الصينية": لابد من التوصل لحل وسط في النزاع التجاري بين الصين وأمريكا

إقرار نظام التجارة الإلكترونية بالسعودية ينظم حركة 80 مليار ريال بين المتاجر والمتسوقين

وزير المالية: "إعلان ياوندي" يخلق منصة أفريقية لتعزيز التعاون الضريبي

محمد على خير تعليقا على "ضرائب الفيسبوك": أبو بلاش "بح" (فيديو)

ننشر توصيات مؤتمر التحول الرقمي بجامعة الإسكندرية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

09:30 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

الزمالك يستقر على بديل مصطفي محمد

01:10 ص

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

08:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات