موعد مباراة أستون فيلا أمام ساوثهامتون بالدوري الإنجليزي

السبت 30/يناير/2021 - 02:28 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه اليوم السبت نادي استون فيلا نظيره نادي ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سانت ميري الدولي بمدينة ساوثهامتون.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادي استون فيلا المباراة بعد الهزيمة أمام بيرنلي الأسبوع الماضي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.

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