مفاجأة تركي آل الشيخ لرابح صقر في أولى حفلات "اوايسس الرياض" 2021

السبت 30/يناير/2021 - 02:38 ص
بوابة الفجر

تحت متابعة وإشراف معالي المستشار تركي ال الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ، انطلقت بصوت "صقر الاغنية الخليجية" رابح صقر في العاصمة السعودية الرياض، اولى حفلات "اوايسس الرياض" التي تقيمها  "الهيئة العامة للترفيه" بالتعاون مع هرم شركات الانتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات" ، وهو المشروع الذي اقامته العالمية (ALAMIYA entertainment) و  SEVEN experience تحت اشراف هيئة الترفيه، حيث سيقام مع نهاية كل اسبوع حفلا يحيه نخبة من ألمع نجوم الغناء السعودي والخليجي والعربي.

ورغم جمال الاجواء الشتوية الباردة التي تعيشها الرياض حاليا، لكن صوت وإحساس صقر الغناء رابح صقر ملئ المكان دفئا وحيوية بين الحضور بأغاني البومه الجديد "مرحبا رابح صقر” الذي صدر مع بداية العام 1/1/2021 من انتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، والذي لا تزال أصداءه تتوالى حتى الان. فاستمتع الجمهور بسماع اغنية "مرحبا " من كلمات الشاعر واحد، والحان سهم، لاول مرة على المسرح ، كذلك اغنية "لبيه والله يا الرياض" التي كتبها المستشار تركي ال الشيخ ولحنها رابح، وغيرها من جديده ، كما قدم رابح في الحفل عددا من أعماله السابقة التي اشتهر بها.

وأبرز مفاجات الحفل الذي حضره عدد من كبار الشخصيات، والكثير من جمهور رابح ، تمثل في تلقي رابح صقر وهو على المسرح اتصالا هاتفيا أسعده امام الجمهور من معالي المستشار تركي ال الشيخ ، الذي بادر الصقر التحية بقوله: "اهلا يا رابح ..كيف الحال؟"، ليجيب "بوصقر" مبتسما :"هلا يا بوناصر، اش هالمكان الجميل" ، ويأتيه الرد :" ان شاء تكونوا مبسوطين والضيوف مبسوطين والحمد لله في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد ان شاء الله من افضل لافضل" ، وامتدح ابوناصر عود رابح وطلب منه غناء "لبيه والله يا الرياض" التي قدمها بوصقر في البومه الاخير "مرحبا" .  ايضا امتدح المستشار تركي ال الشيخ الحفل الذي نظمته هيئة الترفيه وروتانا ، والمنقول حصريا عبر تطبيق "فنBox" معلقا :”احنا جالسين نشوفكم لايف ، والشغل ممتاز .. والاخراج رائع.. والمكان رائع كل هذا مع فنان كبير واستثنائي انا حبيت ان يفتتح مسرح "اوايسس الرياض" بألبومه الجديد".. 

وكان رابح صقر عند وصوله موقع حفل "اوايسس"،التقى مع الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات والتقطا الصور التذكارية، وفي تصريح خاص أبدى  بوصقر  سعادته وحماسته لاختياره اول من يفتتح حفلات "اوايسس" والالتقاء بالجمهور الذي على حد قوله اشتاق اليه. وقد رافق رابح في الحفل فرقة موسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، واستعد بوصقر للحفل بعقده عدة بروفات موسيقية لاسيما وانه الحفل الجماهيري الاول الذي يشدو فيه بأغاني البومه الجديد. 

الجدير ذكره انه تم في جلسات "اوايسس الرياض" تم وبحسم مراعاة وتطبيق الإجراءات الاحترازية في موقع الحفل، حيث منع حضور الأطفال (15سنة) او اقل، كما تم منع الدخول من غير الكمامات ، وقياس درجات الحرارة عند الدخول. وسجل نجاح حفل رابح صقر قبل بدايته عندما تم الاعلان عن بيع جميع التذاكر ، كما سجل الحفل نجاحه بعد نهايته عندما تحول الى "تريند" وأصبح حديث مواقع التواصل. 

وسيتمكن الجمهور من حضور حفلات "اوايسس الرياض" عن طريق شراء التذاكر وحضور الحفل في موقعه، بحجز التذكرة من خلال :
www.tathkartkom.com
كذلك لن تضيع الفرصة على كل من لديه الرغبة في حضور الحفل مباشرة (عن بعد) سواء من داخل المملكة او خارجها بشراء تذكرته اون لاين والمتابعة  حصريا عبر تطبيق "فنBox".

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