مدرب الزمالك: أنا مستمر فى منصبي

السبت 30/يناير/2021 - 02:25 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
علق أيمن عبدالعزيز مساعد رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك على دخوله في مشادة مع أحد عمال نادي الزمالك ورحيله عن منصبه في نادي الزمالك.

وأكد أيمن عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كل ما تردد لا أعرف عنه أي شيء ومفيش أي احتكاك مع أي حد".

وتابع: "مستغرب من تلك الأنباء لأنه لا هناك أي موضوع حتى الآن، وممكن يكون في خناقة وانا معرفش، ولم يبلغني أي أحد من الزمالك بالرحيل وأنا مستمر في منصبي وكنت في النادي إمبارح".

ويذكر أن نادي الزمالك حقق الفوز على فريق مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز برباعية مقابل هدف.

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