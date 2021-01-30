يقطنها مليون و16 ألف مواطن في عام 2050.. 10 معلومات على مدينة الفشن الجديدة

مدينة الفشن الجديدة إحدى المدن التي تنشئها الدولة وسط الصحراء ضمن مجموعة من المدن على مستوى محافظات مصر.





تستعرض " الفجر " بعض المعلومات عن مدينة الفشن الجديدة تحت الإنشاء:





1- المدينة مخصص لها 17958 فدانا، ومستهدف أن يقطنها فى عام 2050 مليون و16 ألف نسمة.





2- مدينة الفشن صدر لها قرار القرار الجمهورى رقم 347 لسنة 20186 على مساحة 17 ألف 958 فدان.





3- مدينة الفشن الجديدة تقع على بعد 15 كيلومترًا من مدينة الفشن و90 كيلوا من مدينة بني سويف و60 كيلومترًا من مدينة الفيوم الجديدة.





4- وعن المخطط العام للمدينة عبارة عن مناطق إسكان بمستوياتها ومناطق خدمات على مستوى الأحياء والمجاورات وعلى مستوى المدٌينة ومناطق للخدمات الإقليمية ومناطق صناعية ومشروعات استثمارية، مسطحات خضراء ومفتوحة وحدٌيقة مركزٌية بالإضافة إلى مناطق لوجيستية ومعارض وأسواق.





4- المرحلة الأولى ستقام على مساحة 177 فدانًا تشمل مناطق سكنية قطاع أ وب بالإضافة إلى أراضى سكنية وأنشطة استثمارية.





5- المرحلة الأولى إسكان متميز أ وتضم 70 عمارة سكنية سوف تضم 1120 وحدة تشمل العمارة الواحدة دور أرضى وثلاث أدوار.





6- الإسكان المتميز ب. وتضم 99 عمارة سكنية تضم 1185 وحدة سكنية وتشمل العمارة الواحدة دور أرضي وثلاث أدوار، بالإضافة إلى. 116 قطعة أراضي تصم 928 قطعة تشمل القطعة الكبيرة دور أرضي وثلاث أدوار.





7- منطقة الأنشطة الخدمية على مساحة 41 فدانًا.





8- المرحلة العاجلة من المرحلة الأولى وتشمل تنفيذ 32 عمارة إسكان متميز نموذجي أ، ب تشمل العمارة الواحدة دور أرضي و3 أدوار، بإجمالي 512 وحدة سكنية موزعة على 5 مشروعات يقوم بتنفيذها 4 شركات بمدينة الفشن الجديدة.





9- جارى تتفيذ شبكة الصرف لموقع العمارات بطول حوالى 1000 متر بنسبة تنفيذ %70 وجار أيضًا أعمال الاختبارات والردم، حيث بلغ حجم الاستثمارات بالمدينة حوالي 60 مليون جنيه.



