يقطنها مليون و16 ألف مواطن في عام 2050.. 10 معلومات على مدينة الفشن الجديدة

السبت 30/يناير/2021 - 07:28 ص
مدينة الفشن الجديدة
مدينة الفشن الجديدة
احمد فتحي الدسوقي
مدينة الفشن الجديدة إحدى المدن التي تنشئها الدولة وسط الصحراء ضمن مجموعة من المدن على مستوى محافظات مصر.

تستعرض "الفجر" بعض المعلومات عن مدينة الفشن الجديدة تحت الإنشاء:

1- المدينة مخصص لها 17958 فدانا، ومستهدف أن يقطنها فى عام 2050 مليون و16 ألف نسمة.

2- مدينة الفشن صدر لها قرار القرار الجمهورى رقم 347 لسنة 20186 على مساحة 17 ألف 958 فدان.

3- مدينة الفشن الجديدة تقع على بعد 15 كيلومترًا من مدينة الفشن و90 كيلوا من مدينة بني سويف و60 كيلومترًا من مدينة الفيوم الجديدة.

4- وعن المخطط العام للمدينة عبارة عن مناطق إسكان بمستوياتها ومناطق خدمات على مستوى الأحياء والمجاورات وعلى مستوى المدٌينة ومناطق للخدمات الإقليمية ومناطق صناعية ومشروعات استثمارية، مسطحات خضراء ومفتوحة وحدٌيقة مركزٌية بالإضافة إلى مناطق لوجيستية ومعارض وأسواق.

4- المرحلة الأولى ستقام على مساحة 177 فدانًا تشمل مناطق سكنية قطاع أ وب بالإضافة إلى أراضى سكنية وأنشطة استثمارية.

5- المرحلة الأولى إسكان متميز أ وتضم 70 عمارة سكنية سوف تضم 1120 وحدة تشمل العمارة الواحدة دور أرضى وثلاث أدوار.

6- الإسكان المتميز ب. وتضم 99 عمارة سكنية تضم 1185 وحدة سكنية وتشمل العمارة الواحدة دور أرضي وثلاث أدوار، بالإضافة إلى. 116 قطعة أراضي تصم 928 قطعة تشمل القطعة الكبيرة دور أرضي وثلاث أدوار.

7- منطقة الأنشطة الخدمية على مساحة 41 فدانًا.

8- المرحلة العاجلة من المرحلة الأولى وتشمل تنفيذ 32 عمارة إسكان متميز نموذجي أ، ب تشمل العمارة الواحدة دور أرضي و3 أدوار، بإجمالي 512 وحدة سكنية موزعة على 5 مشروعات يقوم بتنفيذها 4 شركات بمدينة الفشن الجديدة.

9- جارى تتفيذ شبكة الصرف لموقع العمارات بطول حوالى 1000 متر بنسبة تنفيذ %70 وجار أيضًا أعمال الاختبارات والردم، حيث بلغ حجم الاستثمارات بالمدينة حوالي 60 مليون جنيه.

10- خطة العام الحالي من أعمال التنفيذ تستهدف 140 مليون و560 جنيها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدينة الفشن بوابة الفجر الفشن الجديدة الفجر

أخبار تهمك

الزمالك يستقر على بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 8 ساعات

اول طبيب حصل على لقاح كورونا يكشف ماذا تعرض له عقب يومين من الحصول على اللقاح

منذ حوالي 12 ساعة

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 11 ساعة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يوم

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد بلال: لا يوجد حراس في مصر سوى هذا الثنائي

منذ حوالي 6 ساعات

رامي ربيعة يدرس الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الدحيل القطري مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع ناصر منسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يوم

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل زيزو

منذ حوالي 9 ساعات

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يوم

رسمياً.. الإسماعيلي يدعم صفوفه بخمسة صفقات جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

ياسين السقا يودع جده محمد الصغير بعد وفاته بـ"كورونا"

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"مدبولى": وزارة الإسكان تتولى إقامة 20 مدينة جديدة بمساحة إجمالية حوالى 580 ألف فدان

"المجتمعات العمرانية" ترفض العروض المقدمة لتطوير مدينة الفيوم الجديدة

وزير الإسكان: البدء فى تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية بالمرحلة العاجلة

"الأسمرات وأهالينا".. المشروعات المنقذة لأهالي العشوائيات في عهد "السيسي"

رئيس الوزراء يتابع المشروعات المنفذة بمدن الجيل الرابع الجديدة

"الإسكان": تنتهي من المخطط التفصيلي للمرحلة العاجلة لمدينتي ملوي والفشن الجديدتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

09:30 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

12:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات