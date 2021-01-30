تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع امام آرسنال بالدوري الإنجليزي
السبت 30/يناير/2021 - 01:54 ص
علي ماهر حلمي
يلتقي نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي آرسنال اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
وتقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: دي خيا.
خط الدفاع: ماجوير، ليندلوف، بيساكا، لوك شو.
خط الوسط: فيرنانديز، بوجبا، فريد.
خط الهجوم: كافاني، مارسيال، راشفورد.