تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع امام آرسنال بالدوري الإنجليزي

يلتقي نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي آرسنال اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وتقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: ماجوير، ليندلوف، بيساكا، لوك شو.

خط الوسط: فيرنانديز، بوجبا، فريد.

خط الهجوم: كافاني، مارسيال، راشفورد.



