منافسة ثنائية على ضم هدف الزمالك

السبت 30/يناير/2021 - 01:51 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
تحدث الإعلامي عمر ربيع ياسين إن ناديي الإسماعيلي والبنك الأهلي يتنافسان للتعاقد مع باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي حاليًا والزمالك سابقًا.
 
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "دخل ناديي البنك الاهلي والاسماعيلي في مفاوضات مع مهاجم الانتاج الحربي باسم مرسي من اجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الحالية".

وتابع: "باسم مرسي سيختار وسيحدد وجهته المقبلة خاصة أن مفاوضات الزمالك توقفت بسبب عدم رغبة أحد المسئولين في نادي الزمالك في ضمه".

ويذكر أن نادي الزمالك يبحث عن مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق بعد رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق لفريق جالطة سراي التركي.

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