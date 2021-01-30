مهرجان موسكو السينمائي عام 2021 يقام بحضور المشاهدين

السبت 30/يناير/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر

مهرجان موسكو السينمائي في 22 – 29 أبريل المقبل بإطاره العادي، أي بحضور المشاهدين والفنانين والنقاد السينمائيين وليس بنظام أونلاين، كما هو الحال بمهرجانات سينمائية أخرى.

أعلن ذلك المدير التنفيذي للمهرجان في حديث أدلى به يوم 26 يناير لوكالة "تاس" الروسية. وقال:" لا يواجه المهرجان أية مشاكل في اختيار الأفلام لبرامجه، إذ أن غالبية المهرجانات والأسواق السينمائية تقام حاليا بنظام أونلاين. وقد انتهت أعمال السوق السينمائية في الهند وتجري حاليا سوق Sundance في أمريكا وستجري قريبا سوق الأفلام في هونغ كونغ. وكلها في نظام أونلاين. وقد كثرت الأفلام التي لم يشاهدها أحد. لذلك فإن مخرجيها يطالبون بإدراجها على برنامج المهرجان الحي".

وقال إن مضمون برامج مهرجان موسكو السينمائي يتم إقراره عادة قبل إقامته بشهر واحد، أي في مارس المقبل.

وأعاد المدير التنفيذي إلى الأذهان أن مهرجان موسكو السينمائي عام 2020  تأجل من أبريل إلى أكتوبر الماضي حيث أقيم كذلك بحضور المشاهدين، ولو بعدد محدود، على الرغم من انتشار وباء فيروس كورونا في العالم.

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موسكو مهرجان كورونا سينما

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