البيت الفني للمسرح ناعيا فهمي الخولي: قدم 100 عرضا مع ألمع النجوم

السبت 30/يناير/2021 - 01:46 ص
بوابة الفجر


نعى البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح رحيل، ببالغ الحزن والأسى المخرج فهمي الخولي، والذي وافته المنية، إثر أزمة صحية.


وقال البيت الفني للمسرح، إن المخرج الكبير فهمي الخولي يعد أحد أهم مخرجي المسرح المصري.


وأضاف أن الراحل قدم للمسرح المصري ما يزيد على 100 عرض مسرحي مع ألمع نجوم المسرح، منهم: عبد الله غيث، سميحة أيوب، رغدة، نور الدمرداش، نور الشريف، صابرين، يوسف شعبان، ممدوح وافي، وغيرهم.

 

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