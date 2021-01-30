موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال بالدوري الإنجليزي

السبت 30/يناير/2021 - 01:31 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي آرسنال اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " خلف المتصدر مانشستر سيتي.

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