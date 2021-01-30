الزمالك يستقر على بديل مصطفي محمد

يسعي نادي الزمالك للتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق بعد رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق لنظيره جالطة سراي التركي.





قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن نادي الزمالك يبحث في الوقت الجاري عن بديل لمصطفى محمد، مهاجم الفريق، بعد إحتراف الأخير في الدوري التركي.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج" نمبر وان" على قناة "النهار": " الزمالك كثف مفاوضاته مع مسؤولي مصر للمقاصة من أجل التعاقد مع مروان حمدي مهاجم الفريق الفيومي خلال فترة الانتقالات الحالية لتعويض رحيل مصطفي محمد الي جالاطا سراي التركي".





وتابع: "مسئولي المقاصة قالوا للزمالك لو هتدفعوا مقابل مجزي سيتم الاستغناء عن اللاعب مروان حمدي".



