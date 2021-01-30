منطقة الغربية لكرة القدم: مباراة غزل المحلة والزمالك على ملعب المحلة ولا صحة لنقلها للقاهرة

السبت 30/يناير/2021 - 01:02 ص
بوابة الفجر
أنور أبو الهيثم
نفى مجدي ناشد، المدير التنفيذي لمنطقة الغربية التابعة لاتحاد كرة القدم المصري، الأخبار التي تداولت بشأن إمكانية نقل مباراة غزل المحلة أمام نادي الزمالك، من ملعب المحلة إلى القاهرة على غرار تبديل ملعب مباراة غزل المحلة أمام النادي الأهلي في بداية الموسم.

وتابع ناشد أن مباراة الثلاثاء المقبل سوف تقام على ملعب المحلة بدون جماهير ولا صحة مطلقاً عن تبديل ملعب اللقاء خاصةً بعد التجهيزات التي شهدها الملعب خلال الفترة الماضية .

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