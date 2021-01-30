شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل تواصله مع أسرتي طرف قضية حادث الغردقة

السبت 30/يناير/2021 - 06:05 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على حادث طريق الغردقة والذي أسفر عن وفاة فتاة، والمتسبب فيها نجل رجل السياحة كامل أبو علي، مشيرًا إلى أنهم تواصلوا مع عائلة الشاب، وعائلة الضحية.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن الشاب مقبوض عليه وجار التحقيق معه، وليس هاربا كما أشاع البعض، مضيفا: "النائب العام معندوش حاجة اسمها ابن رجل أعمال، او ابن وزير".

وأشار إلى أن أسرة الضحية نفت أي كلام يتم تداوله على الإنترنت بشأن أن أسرة الجاني عرضت عليهم 10 مليون جنيه، مضيفا: "أسرة الضحية اكدت لنا أن محدش عرض على الوالدة القعيدة أي فلوس، وأنهم واثقون في القضاء المصري".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أنهم تواصلوا مع أسرة كامل أبوعلي وأكدوا لهم أنهم تركوا الأمر لقرار النيابة.

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