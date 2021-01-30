"الصحة" تعلن موعد البدء في تطعيم الفئات ذات الأولوية (فيديو)

السبت 30/يناير/2021 - 02:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إنه تم تطعيم 1315 من الأطقم الطبية بلقاح فيروس كوروناحتى الآن، مشيرا إلى أن من حصل على الجرعة الأولى من اللقاح سيحصل على الجرعة الثانية بعد 21 يوما.

وأضاف "عبدالفتاح،" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى الجمعة، أنه خلال الأسابيع القادمة سيتم البدء في تطعيم الفئات ذات الأولوية من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ومرضى الأورام بعد تسجيلهم على الموقع الخاص بالحصول على اللقاح، لافتا إلى أن التطعيم اختياريا

ونوه بأن مصر استطاعت تأمين احتياجاتها من اللقاحات ولكن لا يوجد بلد تحصل على اللقاحات بكميات كبيرة، مشيرا إلى أن ما يتم توريده كميات محدودة، وحصلت على 50 ألف جرعة، وخلال أيام سيكون سيتم توريد لقاح استرازينيكا.

وأشار إلى أن الأطقم الطبية تشعر بالفخر لوضعهم على قمة أولويات الحصول على لقاح فيروس كورونا باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس، لافتا إلى أن جميع التطعيمات وصلت لـ 27 محافظة.

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