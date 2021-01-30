كلوب يكشف تطورات صفقات ليفربول في الميركاتو الشتوي

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، عن تطور جديد بشأن صفقات الريدز في الميركاتو الشتوي الجاري.





وكان الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول بقيادة مدربه الألماني كلوب، قد تلقوا صدمة قوية بخروج ماتيب مصابا خلال الانتصار (3-1) على توتنهام هوتسبير، بالدوري الممتاز.





من جانبه قال يورجن كلوب في تصريحات صحفية بشأن إصابة ماتيب: " "لا زال يحدونا أمل ضعيف، بأن تكون إصابة ماتيب ليست خطيرة".





وتابع المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي: " سنعرف المزيد عن حالته، في غضون ثلاث أو أربع ساعات.. لن يشارك فابينيو في مباراة مطلع الأسبوع".





وأكد كلوب أن ليفربول، سيسعى للتعامل بحكمة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بسبب الوضع المالي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.





وأكمل يورجن كلوب:"لست متأكدا من وجود 80 مليون جنيه إسترليني (110 مليون دولار) لشراء قلب دفاع.. ولا أعتقد أيضا أنه يوجد فريق حاليا، يمكنه بيع لاعب من هذا الطراز الرفيع".





وأتم المدرب الألماني يورجن كلوب: "مثلما فعلنا في السابق، سنعمل على حل هذه المشكلة، ولن نهدأ قبل حلها.. نرغب في حلول طويلة الأمد، وهذا ما نعمل من أجله".



