أعرف أماكن أكشاك شغلني الإلكترونية من "التضامن"

السبت 30/يناير/2021 - 07:34 ص
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
آيات عامر
أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي وشركة شغلني،عن إطلاق أكشاك شغلني الإلكترونية في ٢٥ إدارة اجتماعية تابعة للوزارة في محافظات (القاهرة - الجيزة -الإسكندرية)، للتقديم على فرص عمل مجانًا، وذلك كخدمة تطبق لأول مرة في مصر لمساعدة راغبي العمل بالتقديم على أحدث الوظائف المتاحة.

وتستعرض "الفجر" أبرز أماكن تتواجد أكشاك شغلني الإلكترونية في الإدارات الاجتماعية الآتية:
فروع القاهرة:
حلوان - البساتين - المرج - السلام - دار السلام - التبين - عين شمس - منشية ناصر - المقطم - المطرية - شرق مدينة نصر.

فروع الجيزة:
اطفيح - العياط - منشأة القناطر - الصف - البدرشين - أوسيم - بولاق الدكرور - كرداسة - الهرم - أبوالنمرس - الوراق - دهشور.

فروع الإسكندرية:
العامرية - المنتزة.

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