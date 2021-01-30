أعرف أماكن أكشاك شغلني الإلكترونية من "التضامن"

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي وشركة شغلني،عن إطلاق أكشاك شغلني الإلكترونية في ٢٥ إدارة اجتماعية تابعة للوزارة في محافظات (القاهرة - الجيزة -الإسكندرية)، للتقديم على فرص عمل مجانًا، وذلك كخدمة تطبق لأول مرة في مصر لمساعدة راغبي العمل بالتقديم على أحدث الوظائف المتاحة.





وتستعرض " الفجر " أبرز أماكن تتواجد أكشاك شغلني الإلكترونية في الإدارات الاجتماعية الآتية:

فروع القاهرة:

حلوان - البساتين - المرج - السلام - دار السلام - التبين - عين شمس - منشية ناصر - المقطم - المطرية - شرق مدينة نصر.





فروع الجيزة:

اطفيح - العياط - منشأة القناطر - الصف - البدرشين - أوسيم - بولاق الدكرور - كرداسة - الهرم - أبوالنمرس - الوراق - دهشور.





فروع الإسكندرية: