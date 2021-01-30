نائب وزير المالية سابقا: حجم الاقتصاد الرقمي في مصر 400 مليار جنيه (فيديو)

السبت 30/يناير/2021 - 07:38 ص
عمرو المنير
عمرو المنير
داليا الحسين
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة سابقا، إن جزء كبير من الاقتصاد الرقمي غير رسمي في مصر لأن التعاملات تتم بين أفراد وأفراد وأخرى بين أفراد وشركات وجزء كبير منها يتم خارج الدولة ويصعب حصره، مفيدا بأن حجم الاقتصاد الرقمي في مصر حوالي 400 مليار جنيه ولا يمكن قياسه بدقه.

وأضاف "المنير"، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي فى مصر يحتاج لبنية أساسية قوية، قائلا: "البنية المتعلقة بالتحول الرقمي عندنا لسه محتاجة مجهود وفى شغل ومجهود حصل ولكن لسه لم نصل للمطلوب".

واستكمل: "تم انفاق حوالي 100 مليار جنيه على التحول الرقمي في مصر ولسه الطريق طويل"، موضحا أن التحول الرقمي سيقلل نسبة الفساد في التعاملات.

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